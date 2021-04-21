Протягом минулої доби в Україні було зафіксовано 12 тис. 162 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

У Національній академії наук України зафіксували тенденцію до зростання кількості госпіталізованих дітей з COVID-19 віком до 9 років за останній тиждень.

Про це йдеться в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 20 квітня – 4 травня 2021 року НАНУ.

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"Доволі несподівано в останній тиждень число госпіталізованих хворих віком до 9 років включно виявилося принаймні вдвічі вищим, ніж число госпіталізованих хворих віком від 10 до 19 років включно", - вказують науковці.

Коронавірус в Україні: статистика

Протягом минулої доби в Україні було зафіксовано 12 тис. 162 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 974 тис. 118 осіб, одужали – 1 млн 514 тис. 472, померли – 40 тис. 796. Медики провели 9 млн 042 тис. 785 ПЛР-тестувань.

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Автор: Костянтин Гончаров