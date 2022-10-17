Учасниками проекту стали 7 Героїв України та бійці, які отримали державні нагороди.

До Дня захисників та захисниць в Україні створили календарі під назвою "Віримо в ЗСУ! Віримо в Україну!" з фотографіями 12 військових.

Як повідомила у Facebook ініціаторка проекту та волонтерка Дана Ярова, календарі розіграють у благодійну лотерею та продадуть на аукціоні. За зібрані кошті придбають авто та дрони для захисників.

Календарі особисто підписав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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"12 календарів за підписам головнокомандувача Валерія Залужного та всіх учасників проекту будуть розіграні в лотерею, яка стартує 17 жовтня! Не пропустіть!" - написала Ярова.

10 календарів будуть розіграні на аукціоні, який проведуть на сторінці волонтерки.

До календаря буде йти маленька книжечка з історією Героя. Бо вкласти подвиги бійців у два речення просто неможливо, зазначає Ярова.

Ще один календар з військовими: бійці знялися топлес

Раніше українські військові, які захищають нашу країну від російських окупантів, взяли участь у благодійному челленджі. Вони знялися топлес, щоб допомогти бійцям ЗСУ. Головна мета - одягнути цілий батальйон на зиму.

У благодійній акції взяли участь ветеран АТО, який "валить" окупантів з 2015 року, власник барбершопу, який став старшим сержантом взводу. А також тренер з боксу, який мріє відправити у вічний нокаут тисячі росіян, і власник кросфіт-залу, який був у кількох військкоматах, щоб його забрали на службу. І юрист, який кожному окупанту дослівно розповість, чия це земля.