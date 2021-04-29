Нове свято відзначатиметься щороку 25 травня.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення щорічно 25 травня Дня Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

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"Ураховуючи значення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для забезпечення національної безпеки та захисту державного суверенітету України, її інформаційного простору, постановляю: установити в Україні професійне свято – День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, яке відзначати щорічно 25 травня", - йдеться у документі.

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Автор: Леся Лещенко