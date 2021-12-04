У Державній службі з питань праці наголосили, що ухилення від COVID-вакцинації у жодному разі не є підставою для звільнення працівника.

Представників професій, які потрапили до списку обов’язкових для вакцинації проти COVID-19, але ухиляються від щеплень, можуть відсторонити від роботи до закінчення карантину.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив виконувач обов’язків голови Державної служби з питань праці Ігор Дегнера.

"Період відсторонення може бути до завершення карантинних заходів", - сказав він.

Водночас Дегнера наголосив, що ухилення від вакцинації у жодному разі не є підставою для звільнення працівника.

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"Ухилення від вакцинації - це ні в якому разі не є підставою для звільнення. Тобто, якщо людину буде звільнено з підстави того, що вона відмовляється вакцинуватися, то така людина має звернутися до Державної служби з питань праці, інспектори праці тоді будуть вживати відповідних заходів до такого роботодавця. Крім того, така людина може звернутися до суду для поновлення на роботі", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з 8 листопада вакцинація від COVID-19 стала обов’язковою для освітян та працівників центральних та місцевих органів влади. Працівники, які станом на 8 листопада не мали хоча б одного щеплення, мали бути відсторонені від роботи без збереження зарплат до отримання щеплення.

Також наказом МОЗ від 9 листопада вирішили додати до переліку соціальних працівників, держслужбовців і співробітників стратегічно важливих підприємств. Цей наказ набирає чинності 9 грудня.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я підготувало наказ про чергове розширення переліку професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов’язковою. Цього разу мова йде про працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності; працівників органів місцевого самоврядування; працівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Дмитро Шварц