Заборона діятиме до завершення воєнного стану.

На Полтавщині заборонено продаж і використання салютів та іншої піротехніки для розваг.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"На Полтавщині заборонено продавати й використовувати салюти, феєрверки, петарди та іншу піротехніку для розваг. Заборона діятиме до завершення воєнного стану", - зазначив він.

За словами Луніна, відповідне рішення ухвалила Рада оборони області.

"Коли йде війна, "гучні" розваги з піротехнікою недоречні. Переконаний, що переселенці та жителі Полтавщини вже наслухалися таких звуків", - додав голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області та в Одесі з сьогоднішнього дня заборонено використовувати та продавати піротехнічні засоби, зокрема, петарди, салюти й феєрверки. На Одещині з 30 червня також буде заборонено використання транспортних засобів, які створюють надмірний рівень шуму при їзді.

Перед цим у Києві також заборонили піротехнічні засоби та рух гучних транспортних засобів.

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