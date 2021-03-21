Наразі більшість старих єврейських кладовищ ніяк не позначені.

Понад 3 тис. єврейських кладовищ перебувають під загрозою зникнення, про це кореспонденту УНІАН повідомили в Об'єднаній єврейській громаді України.

В ОЕОУ оголосили про запуск програми зі збереження єврейських кладовищ шляхом установки пам'ятних знаків і табличок на кладовищах з інформацією про період поховань.

На даний момент більшість старих єврейських кладовищ ніяк не позначені, вони знаходяться як в центрі міст, чим привабливі під забудову, так і в лісах, полях. В останньому випадку нерідко надгробні камені (мацеви), що залишилися, переносять з місця поховань і місцеві фермери розорюють цю землю.

Згідно з принципами іудаїзму, на кладовищах не можна копати, будувати і вести життєдіяльність, бо земля на кладовищі вважається святою. Кожний надгробок і ціле кладовище недоторканні, до того часу, поки відомо про його місцезнаходження.

19 березня відбулося перше відкриття пам'ятної таблички в смт. Летичів (Хмельницька область). Кладовище довгий час було ніяк не позначено, а поховання тут велися, як мінімум, з початку 20 століття.

В організації зазначили, що вже направили десятки листів для отримання дозволів на встановлення пам'ятних знаків і табличок по всій Україні.

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Автор: Іван Бойко