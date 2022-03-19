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Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин заявив, що наразі залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає.
Про це він повідомив в ефірі "НВ".
Камишин зазначив, що нещодавно звертався із закликом до білоруських залізничників не виконувати злочинні накази та не вести російські військові ешелони у бік України.
"На сьогодні я можу сказати, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає", - розповів він.
Голова "УЗ" також зауважив, що не уточнюватиме деталі, проте вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять.