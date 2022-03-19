Камишин зауважив, що не уточнюватиме деталі, проте вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин заявив, що наразі залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає.

Про це він повідомив в ефірі "НВ".

Камишин зазначив, що нещодавно звертався із закликом до білоруських залізничників не виконувати злочинні накази та не вести російські військові ешелони у бік України.

"На сьогодні я можу сказати, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає", - розповів він.

Голова "УЗ" також зауважив, що не уточнюватиме деталі, проте вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять.

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