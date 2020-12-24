Лідерка Жіночого руху наголосила, що у контексті можливого нового локдауну проблема домашнього насильства постане дуже гостро.

Лідерка Жіночого руху «За майбутнє» Ірина Суслова 23 грудня зустрілася з заступницею міністра внутрішніх справ Катериною Павліченко для обговорення актуальних проблем, якими на даний момент опікується рух і які стосуються діяльності правоохоронців.

Зокрема було обговорено питання протидії домашньому насильству, розслідування справ щодо жінок, які постраждали внаслідок протестів ФОПів на Майдані Незалежності та ситуацію з порушенням прав пацієнтів у Радомишльському психоневрологічному інтернаті Житомирської обласної ради.

Так лідерка Жіночого руху наголосила, що у контексті можливого нового локдауну проблема домашнього насильства постане дуже гостро. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у минулий карантин кількість екстрених дзвінків від жінок, які зазнали погроз або насильства з боку партнера, зросли на 60% порівняно з минулим роком!

Ірина Суслова повідомила заступниці міністра про результати співпраці Жіночого руху та поліції у Миколаївській області щодо справ про домашнє насильство. Зокрема, було активізовано розслідування щодо тортур, які застосовував чоловік-іноземець до однієї з жительок області. Та додатково обласною поліцією було переглянуто усі кримінальні провадження щодо домашнього насильства за 2019-2020 роки. Зокрема було виявлено три кримінальні справи, що потребували доопрацювання і роботу по них було прискорено.

Також Ірина Суслова повідомила Катерині Павліченко про те, що активістки руху в області проводять розслідування фактів знущань над пацієнтками Радомишльського психоневрологічного інтернату, невідповідних умов утримання пацієнтів там та ненадання їм належних медичних послуг. Вона нагадала і про кричущий факт несвоєчасного надання допомоги пацієнтці хворій на коронавірус, внаслідок чого остання померла. І даний факт було зафіксовано моніторинговою групою Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Учасниці зустрічі також домовилися і співпрацювати у питанні розслідування фактів отримання травм учасницями акції протесту ФОПів на Майдані Незалежності 15 грудня. На даний момент Жіночому рухові відомо про мінімум трьох постраждалих учасниць, одна з яких отримала тяжку контузію ока, іншій - зламали ребро. Ірина Суслова пообіцяла передати поліції всю інформацію про постраждалих для встановлення причин та винних у тому, що сталося.

Зі свого боку Катерина Павліченко повідомила, що поліція докладатиме максимальних зусиль для відновлення законності та дотримання прав людини в України.

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Автор: УНІАН