Попри те, що дозволів на вивезення дітей у жінки не було, їй вдалося виїхати з ними в Угорщину.

Вчителька з Маріуполь змогла вирватися з міста з чотирма дітьми, троє з них чужі.

Історію жінки розповіла акторка Ксенія Хижняк.

"Сьогодні подруга, у якої ми живемо в Берегові, розповіла, як супроводжувала на кордон жінку з чотирма дітьми. З Маріуполя. Вирвалися на евакуаційному автобусі. Вона вчителька. З чотирьох дітей рідний тільки один. Другий - племінник, дитина сестри. Сама сестра вийшла в якийсь із днів з бомбосховища чи то за водою, чи то за їжею і не повернулася. Третя дитина - сусідів. Батьки загинули, а його помітили в руїнах сусідського будинку і забрали до себе в підвал. Четверту дитину вона побачила, коли з першими трьома бігла на евакуаційний автобус. Сидів поруч з мертвими батьками. Схопила його і рюкзак, тому що подумала, що в рюкзаку напевно документи. Так воно і було", - розповіла вона.

За словами акторки, наступний автобус, що прямував з Маріуполя, окупанти обстріляли.

Попри те, що дозволів на вивезення дітей у жінки не було, їй вдалося виїхати з ними в Угорщину.

Раніше сьогодні стало відомо, що з початку евакуації з Маріуполя в Запоріжжі виїхало майже 50 тисяч осіб.

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