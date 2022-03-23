З них понад 36 тисяч звернулися по допомогу до центрів підтримки у Запоріжжі.

З початку евакуації з Маріуполя до Запоріжжя виїхало майже 50 тис. людей.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"2491 мешканець Маріуполя прибув сьогодні із Бердянська до Запоріжжя. У тому числі - 570 дітей. Усім евакуйованим надана необхідна медична допомога, їжа та за потреби - розселення", - зазначив він.

За словами Кириленка, дорогу з Бердянська до Запоріжжя люди долали як на власних авто, так і на автобусах.

Зокрема, сьогодні до Запоріжжя приїхало 338 легкових автомобілів.

"Всього з початку евакуації з Маріуполя до Запоріжжя в'їхало майже 50 тисяч людей, з яких понад 36 тисяч звернулися по допомогу до центрів підтримки у Запоріжжі", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, сьогодні гуманітарними коридорами евакуювали 4,5 тисячі людей. Крім того, в Київській області з селищ Велика Димерка, Богданівка та Світильня було евакуйовано 919 людей.

Вас також можуть зацікавити новини: