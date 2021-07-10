Вчителька біології Олена Білан з Ізмаїлу, що на Одещині, відважилася пройти ЗНО разом зі своїми учнями. Їй вдалося набрати максимальні 200 балів.
Як повідомляє Ukr.Life, цікаво, що її учениця Лія Меламед у ЗНО з біології також отримала максимальний бал.
У результаті вчительку Олену Білан нагородили грамотою за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління, забезпечення високого рівня якості та результативності освіти, високий рівень знань і яскравий приклад для учнів, показаний на власному результаті та підготовку випускниці, яка отримала найкращий результат.
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Зазначимо, що цього року ізмаїльські випускники отримали 47 золотих і 11 срібних медалей.
Нагадаємо, чотири випускники Харківщини склали ЗНО з біології на максимальні 200 балів. А все завдяки урокам вчителя Андрія Самойлова. У його класі жоден учень не здав біологію на менше ніж 180 балів.
Результати ЗНО-2021 в Україні: що відомо
Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що цього року 500 учасників ЗНО отримали 200 балів з одного з іспитів, 27 учасників – отримали 200 балів з двох іспитів, а один учасник отримав 200 балів з трьох іспитів. Ним виявився випускник київського фізико-математичного ліцею Денис Кінзерський. Він отримав на ЗНО-2021 по 200 балів одразу із 3 предметів та виявився єдиним, кому вдалося здобути настільки хороший результат.
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