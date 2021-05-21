Івашко у грудні 2020-го набив собі тимчасове тату на лобі з прізвищем покійного Кернеса.

Ведучим скандального відео з дівчиною, що нецензурно висловлювалася з приводу святкувань до Дня вишиванки в Харкові, виявився місцевий мешканець Євген Івашко, котрий набивав собі тату з прізвищем покійного мера Геннадія Кернеса на лобі.

Читайте такожУ Дніпрі жінка знайшла гнилий зуб у морозиві (фото)Про це у Facebook повідомив заступник командира добровольчого батальйону ОУН Владислав Шевчук.

У відео за 20 травня Івашко з мікрофоном поцікавився у дівчат на вулиці, що ті думають про парад вишиванок в місті. А наприкінці сам назвав святкування «парадом бидла», запитавши, чи погоджуються вони з цим твердженням.

За словами Шевчука, ведучим є харків’янин Євген Івашко.

«Інтерв’ю у цієї особи бере Євгеній Івашко. Це прізвище нам, звісно, абсолютно ні про що не говорить, але це той самий мешканець Харкова, який на знак своєї любові до колишнього мера набив собі татуювання на обличчі з написом: Кернес жив», – розповів Шевчук.

Це підтверджує і сторінка Івашка у Facebook, де харків’янин виклав своє фото з мікрофоном, що фігурує на ролику.

Шевчук також зазначив, що дівчина на відео Євгенія Бабкова, яка порадила учасникам параду відновлювати економіку, сама шукає роботу з 2020 року.

Що відомо про Івашка

Євген Івашко потрапив в об’єктив ЗМІ, коли у грудні 2020 року на своїй сторінці в TikTok виклав фото з набитим на лобі тату з написом: «Кернес жив».

У коментарі ТСН хлопець заявив, що вважає Кернеса «великою людиною» і порівняв покійного мера з російським рок-виконавцем Віктором Цоєм.

Що сталося

21 травня у мережі з’явився ролик, на якому харків’янка під час міських святкувань Дня вишиванки назвала учасників ходи «неосвіченими людьми» і порадила їм витрачати час на книги та відновлення економіки.

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Автор: Яна Ставська