У параді вишиванок 20 травня взяли участь понад півтисячі харків’ян.

Дівчина у Харкові під час міських святкувань Дня вишиванки назвала учасників ходи «неосвіченими людьми» і порадила їм витрачати час на книги та відновлення економіки.

До пари дівчат підійшов хлопець з мікрофоном і запитав, як ті ставляться до параду вишиванок.

Читайте такожЖорстке затримання в Києві: музикант розповів подробиці (відео)«Це просто огидно. Я просто добре знаю історію цієї країни і знаю про те, що гасло «Слава Україні – Героям Слава» – це нацистське гасло», – відповіла білява дівчина.

Вона додала, що «замість того, щоб піти працювати і якось відновлювати економіку країни, вони (маючи на увазі тих, хто взяв участь у святкуваннях – ред.) ходять і займаються х*нею. Це просто смішно».

Харків’янка заявила, що українці «начебто відстоюють … Я не знаю, який сьогодні день. День вишиванок?»

На що хлопець з мікрофоном додав: «То ви вважаєте цей парад – парадом бидла?». Дівчина відповіла: «Частково – так. Це справді неосвічені люди, яким нічого робити».

У святковій ході до Дня вишиванки в Харкові взяли участь, за даними ЗМІ, понад 600 людей. Громадяни пройшлися зі 100-метровим прапором та влаштували святковий велопробіг, а також імпровізований концерт з фотозоною зі старовинним національним одягом.

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Автор: Яна Ставська