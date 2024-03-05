Опозиція звинувачує коаліцію, що голосів на "хотєлки" від ОП немає, тому й скасовані засідання.

У Верховній Раді України не плануються засідання на цьому тижні, бо багато депутатів перебувають за кордоном. Про це у Telegram написав народний депутат України Ярослав Железняк.

Він зазначає, що напередодні на погоджувальній раді з фракціями були чотири міністра, які просили не відкладати їхні закони і швидко їх проголосувати.

"Сьогодні коаліція скасовує три дня голосування. Фактично Рада не буде засідати місяць", - написав Железняк.

За його словами, багато депутатів із парламентських груп, які допомагають коаліції голосами за законопроекти, нині перебувають у відрядженні за кордоном, а без них неможливо ухвалювати "хотєлкі", тобто законопроекти, в яких зацікавлений Офіс президента. При цьому Железняк стверджує, що в порядку денному парламенту дуже багато важливих законопроектів: соціальних, освітніх, військових.

"Але відсутність "хотєлок" одразу інтерпретували як "нічого важливого" і відмінили всі засідання", - наголошує депутат.

У відповідь на ці звинувачення голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав у Telegram, що оскільки з початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада працює в режимі триваючого пленарного засідання, щоб збиратися в будь-який час і приймати рішення, оперативно реагувати на зміни безпекової ситуації, то "неможливо скасувати те, що триває і по факту, і згідно з Регламентом".

"Ми неодноразово говорили про те, що за аналогією роботи на округах депутати будуть більше працювати з військовими – на передовій, в навчальних центрах, в пунктах постійної дислокації. Зараз у цьому напрямку для наших депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли воно буде виконане – вони повернуться до роботи в сесійній залі", - написав він.

При цьому Арахамія радить своїм колегам по парламенту "пожертвувати своїм комфортом і побувати там, де може прилетіти будь-що і в будь-який момент".

"А що стосується планів опозиції на найближчий час, то хтось з них збирається на партійні з’їзди в Румунію. Хтось у відрядження, які вибивалися в Європарламенті. Інші хотіли зайнятися правкотероризмом, ще одні – виступами і трансляціями в ТікТок. Це явно не те, чого чекають наші військові, і наші партнери. І це точно не те, що наближає Перемогу", - написав Арахамія.

Верховна Рада - останні новини

Зараз у парламенті готується до другого читання новий закон про мобілізацію. До нього надійшло понад чотири тисячі поправок від народних депутатів.

Заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв зазначив, що до другого читання передбачається прибрати норму про блокування рахунків для ухилянтів. Залишається два пункти – щодо заборони на виїзд за кордон та поки що залишається заборона на водіння транспортного засобу.

Чернєв сподівається, що за тиждень комітет опрацює поправки і законопроект можна буде виносити на розгляд парламенту.

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