За словами Єгора Чернєва, передача законопроекту до ВР – це питання днів, а не тижнів.

До законопроекту про мобілізацію внесли понад 4200 правок. Частину пропозицій відхилили, але деякі все ж залишилися, в тому числі, що стосувалося ухилянтів.

"Були чотири пункти (для покарання ухилянтів - УНІАН), які пропонувало Міністерство оборони в першій версії цього законопроекту. Там було обмеження прав на операції з нерухомістю, який прибрали. Залишилося ще три – це заборона на виїзд за кордон, щодо водійського посвідчення та блокування рахунків у банку. Залишається два – щодо заборони на виїзд за кордон та поки що залишається заборона на водіння транспортного засобу", – повідомив в ефірі телемарафону заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Він також додав, що норму про блокування рахунків для ухилянтів вирішили прибрати через недієздатність.

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"Ми проти того, щоб блокувалися рахунки людей. Але не через те, що треба зменшувати покарання для ухилянтів, усі військовозобов'язані мають стати на облік. Але ми вважаємо, що це не буде дієвою нормою. Ми бачимо, що за ці кілька місяців люди познімали з рахунків свої заощадження. Але результату це не дає. Я за посилення адміністративної відповідальності, але ці норми ми не погоджуємо" – пояснив Чернєв.

На запитання, коли законопроект передадуть на голосування до Верховної ради, Чернєв відповів: "Ми сподіваємося, що за тиждень ми впораємося з цим законопроектом. Сьогодні ще секретаріат працює, їм треба десь 1-2 дні. І там вже ми як комітет будемо розглядати ці правки. Ми не думаємо, що це займе тижні, але дні точно".

Крім того, спікер зазначив, що норму про створення електронного кабінету із законопроекту про мобілізацію прибирати не планують.

"Позиція комітету, що це має бути. Це має бути одним зі шляхів для подачі своїх даних чи поспілкуватися з ТЦК. Є три варіанти – особисто прийти в ТЦК і оновити свої данні, а це обов'язок, а не право. Але ми даємо вибір – це можна зробити в ТЦК, ЦНАПі чи в електроному кабінеті", – сказав Чернєв.

Крім того, Чернєв прокоментував пункт із законопроекту про демобілізацію. За його словами, зараз ця норма обговорюється: "Є різні 36 місяців – в тилу чи на передовій. Але для того, щоб ухвалити якесь рішення, ми маємо мати цифри від Генштабу і їхнє розуміння про те, чи можна демобілізувати людей і чи не провалиться фронт через це".

Законопроект про мобілізацію - головні новини

Наприкінці січня Кабмін передав до парламенту оновлену версію проєкту закону про мобілізацію. Попередню версію, яка була внесена наприкінці грудня 2023 року, уряд відкликав через критику.

7 лютого Верховна Рада проголосувала за законопроект в першому читанні. Після цього проект закону передали на розгляд комітету.

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