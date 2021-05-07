Військовослужбовці заявили, що виступають за справедливе розслідування справи.

Командування 80 окремої десантно-штурмової бригади підтримало військовослужбовця Андрія Пекельного, який смертельно поранив одного з нападників на його дім.

Читайте такожХарків заполонили борди скандального депутата від ОПЗЖ з гаслами про "фашизм" (відео)Позиція командування опублікована в Facebook.

Зазначається, що у 2018-2019 роках Пекельний в складі 80 окремої десантно-штурмової бригади виконував завдання в районі проведення ООС.

"Командир підрозділу, в якому проходив службу Андрій, а також співслужбовці характеризують його, як "виконавчого, відповідального, грамотного та дисциплінованого військовослужбовця, який являвся прикладом для своїх побратимів, не мав шкідливих звичок, всі поставлені завдання виконував вчасно та якісно, жодних зауважень під час служби до нього не було, в колективі користувався авторитетом та повагою", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці заявили, що виступають за законність та справедливе розслідування справи.

"Колектив бригади висловлює підтримку Андрію, адже кожен має право на самооборону та захист свого житла", - відзначили вони.

Що сталося

2 травня на Тернопільщині, у селі Глещава, учасник АТО смертельно поранив ножем одного з декількох нападників на його будинок.

Юнаку оголосили підозру за статтею 118 ККУ (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що вважає передчасним та необґрунтованим пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який для самооборони був вимушений застосувати холодну зброю і вбив одного з нападників.

6 травня стало відомо, що проти нападників на будинок ветерана АТО відкрито кримінальне провадження щодо порушення недоторканності житла.

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Автор: Людмила Жерновська