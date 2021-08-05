Держаудитслужба має зауваження до діяльності двох районних адміністрацій Львова.

Держаудитслужба України вимагає від двірників Львова повернути премії, отримані минулого року.

Про це повідомляється на сайті міської ради.

Там наголошується, що в середньому львівські двірники отримають зарплату в 5-7 тисяч гривень. Минулоріч через велике навантаження у зв'язку з коронавірусом їм виплатили додаткові премії.

"Фахівці Держаудитслужби назвали це порушенням. Серед інших абсурдних зауважень аудиторів – це прибирання міста взимку та посипання вулиць піскосумішшю. Всі ці зауваження Сихівська та Галицька районні адміністрації оскаржують в судах. Зауваження аудиторів ставлять під загрозу життєдіяльність міста та роботу критичної інфраструктури Львова", - заявили у мерії Львова.

Зазначається, що серед зауважень аудиторів є такі, як чергування спеціальної техніки для зимового утримання вулиць; посипання вулиць протиожеледними матеріалами за показниками середньодобової температури; а також те, що районні адміністрації поповнювали коштами статутні капітали комунальних підприємств, з яких виплачували премії двірникам.

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На сайті Держаудитслужби повідомляється, що фахівці Західного офісу виявили фінансових порушень на суму 49,3 мільйона гривень у діяльності двох районних адміністрацій Львова.

"Сихівська РА виплатила 11,9 млн грн та Галицька РА – 10,5 млн грн за чергування спеціальної техніки для зимового утримання вулиць. Фактично машини простоювали в гаражах в очікуванні на погіршення погодних умов для подальшого механізованого прибирання території. Тоді як за роботу спецтехніки, тобто фактичне прибирання, Галицька РА сплатила 5,8 млн грн та Сихівська РА – 14,7 млн грн. Водночас з 11,9 млн грн, сплачених Сихівською РА за чергування спецтехніки, майже 2,4 млн грн витрачено понад обсяги, визначені плановим кошторисом", - йдеться у повідомленні.

Автор: Юрій Годован