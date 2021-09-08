У списку серед канцтоварів та миючих засобів є ще карниз завдовшки 2,5 метри, 5 метрів тюлі, швабра, совок з віником, чайник, миски для кухні, кошики для іграшок, виделки та контейнери для ігор.

У Черкасах батьків шокували списками того, що необхідно придбати для дітей у дитячий садок.

Черкащанка Анастасія Підгорна опублікувала у Facebook фотографію списку, який дали батькам одного із вихованців 69-го дитсадка міста. У ньому зазначено, що дорослим потрібно купувати білизну, мило, швабри, ганчірки та десятки інших товарів - ті, на які міська рада виділяє кошти.

Жінка у своєму дописі розповідає, що стандартний канцелярський набір (папки, файли, коректори) купувати потрібно - і вона про це знає. Проте, чому зобов'язана здавати кошти на віники з совками для прибирання, карнизи, тюль і корзини для іграшок тощо - не розуміє.

"Давно я не отримувала ось такі списки в дитячому садочку. Я розумію і знаю, що канцтовари повинна купувати, а решту?" - обурилася жінка у дописі.

Очевидно, що такий список обійдеться не в одну тисячу гривень.

Згодом на публікацію жінки відреагували у міськраді Черкас.

"Для належного реагування на такі дії з боку працівників дошкільних закладів, необхідно вказувати й назву садочка", — прокоментувала публікацію жінки начальниця департаменту освіти й гуманітарної політики Черкаської міськради Надія Євчак.

З'ясувалося, що такі списки мають купувати батьки дітей, які відвідують ДНЗ №69 "Росинка".

За словами заступниці міського голови Черкас Анастасії Чубіної, розпорядженням міського голови заборонено будь-який збір коштів з батьків на ремонти чи утримання садочків.

Читайте такожСкандал з цькуванням дитини у садочку Чернівців: чиновники звернулися в поліцію (відео)

"Кошти на закупівлю всіх видів продукції передбачені у загальних кошторисах закладів дошкільної освіти. Батьки дітей можуть купувати лише індивідуальні набори канцтоварів, якими користується їхня малеча під час занять. Наголошую, що якщо батьки отримають будь-які інші списки з переліками необхідних речей для садочка, вони одразу мають звертатись до завідувачки закладу", - написала Анастасія Чубіна.

Як пише місцеве видання "Про все", ситуацію прокоментував тимчасово виконувач обов'язків директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР Богдан Бєлов.

"Садочкам виділяються кошти в розмірі орієнтовно 240 гривень на дитину. Тобто якщо в садочку навчається 100 дітей, то це буде 24 тисячі гривень - і десь таким кошторисом керується завідувачка. Можливо, ця сума не покриває усі витрати. Тому благодійна допомога - лише добровільна, якщо ви не хочете допомагати - не допомагайте. Кожен робить свій вибір", - зазначив Богдан Бєлов.

Згодом авторка допису зі списком предметів для садочка поскаржилася, що це оприлюднення принесло їй чимало проблем.

"Я скільки проблем отримала тим дописом про садочки, що тепер не знаю і чи варто було. Дякую усім хто підтримав. Список дали насправді не мені, а моїй сестрі, яка не має постійної змоги скидаться на все", - написала Підгорна.

У коментарях користувачі наголосили, що батьки нічого не повинні купувати: "З кожної мами по такому списку, і там не садочок, а магазин буде"; "Взагалі-то нічого ви не зобов'язані. Це повна жесть!"; "Я так розумію це не на групу, а кожному. Багатенько виходить"; "Колись нас в цьому ж садочку просили здати на плиту в харчоблок. На ремонти також вимагали добровільні внески".

Як писав УНІАН, навесні цього року у Чернівцях чоловік поскаржився на демонстративне приниження своєї доньки в дитячому садку. Скандал виник на грунті грошових "поборів", які були організовані батьківським комітетом. З коментарів стає зрозуміло, що мова йшла про збір грошей на подарунки до 8 березня. Разом з тим завідуюча садком Аліна Колібняк розповіла журналістам, що адміністрація садка гроші не збирає. Все, що робить батьківський комітет, він робить на власний розсуд.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко