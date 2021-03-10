На фото з дитсадка видно, що дівчинку залишили без подарунка і демонстративно відсадили від інших дітей.

У Чернівцях чоловік поскаржився на демонстративне приниження своєї доньки в дитячому садку. Скандал виник на грунті грошових «поборів», які були організовані батьківським комітетом.

Читайте такожУ Рівному депутат втрапила у скандал через дитину: соцмережі обурені

Обурений батько показав фото, яке було зроблено в дитячому садку. На ньому діти грають з новими іграшками, але одну дівчинку від них відсадили.

"Садок № 42"Перлинка". Не здав гроші на чергові побори від "комітету" в групу, і вони вирішили демонстративно принизити мою дівчинку. У нас же начебто заборонені усілякі комітети, збори і все таке, СРСР же давно не існує?

Це фото - зворотний доказ. Дитина залишилася без подарунка, і демонстративно скинули мені фото з приниженням її гідності. Спасибі, це зробить її сильнішою, а вас, "педагоги", залишить без роботи», - написав чоловік у Facebook.

З коментарів стає зрозуміло, що мова йшла про збір грошей на подарунки до 8 березня.

Місцеве видання АСС звернулося за коментарем з приводу інциденту до управління освіти Чернівецької міськради. Там запевнили, що розбираються в ситуації.

"Звичайно, це неправильно, бо жодних подарунків до 8 березня ніхто не має робити. Батьки мають робити їх вдома, а не в закладі. Такий збір коштів не дозволений. У нас є і відповідний наказ про заборону збору коштів на будь-які заходи. Чому не виконується?... Запитаю про це у директора, працівників садочка. Чекаю їх пояснень. Відтак, вони неправильно проводили інформування батьків, не враховують вимоги чинного законодавства і винних будемо притягувати до адміністративної відповідальності », - повідомила Ніна Вітковська, заступник начальника управління освіти і науки Чернівецької міськради, начальниця відділу дошкільної освіти.

Крім того, завідуюча садком Аліна Колібняк розповіла журналістам, що адміністрація садка гроші не збирає. Все, що робить батьківський комітет, він робить на власний розсуд.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров