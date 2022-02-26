Гаряча лінія для родичів російських солдат і офіцерів "Вернись живим із України".

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про відкриття гарячої лінії для всіх, у кого десь в Україні "загубився" російський солдат.

Відповідний допис опубліковано у Facebook.

"Відсьогодні з 19:00! Для всіх, у кого десь на Українській землі загубився російський солдат", - написав він.

В дописі міністра розміщено повідомлення, де сказано, що це гаряча лінія для родичів російських солдат і офіцерів і вказані номери телефонів. Зазначається, що "якщо ваші близькі в останні місяці відправилися на навчання і з ними немає звязку, то скоріш за все вони беруть участь в нападі на Україну".

При цьому зазначається, що за два дні українськими військами убито і поранено кілька тисяч російських інтервентів, більш як 200 захоплено в полон.

В листівці сказано, що за допомогою цієї гарячої лінії вони зможуть дізнатися про свої рідних та вирішити "коли і як зможуть забрати тіла загиблих родичів".

Нагадаємо, українські бійці достойно дають відсіч агресорові. Станом на ранок 26 лютого було відомо про 3000 загиблих російських військових.