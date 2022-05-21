Тільки при посадці людям повідомляють, що автобус везе в Безіменне Новоазовського району і потім в Росію.

У Маріуполі російські військові проводять депортацію місцевого населення на територію РФ.

Відповідне відео у своєму Телеграм-каналі опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Вперше ми можемо побачити, як відбувається депортація", - говорить Андрющенко. За його словами, в районі магазину "Метро" подають автобуси і оголошують про евакуацію. При посадці вже повідомляють, що автобус везе в Безіменне Новоазовського району і потім в Росію.

"Російські військові та офіційні волонтери блокують будь-які спроби покинути місце і відмовитися від евакуації", - додав Петро Андрющенко.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти масово вивозять чоловіків з розбомбленого Маріуполя. Їх насильно тримають у фільтраційні табори, де готують до мобілізації в звану "армію ДНР".

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