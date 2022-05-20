Петро Андрющенко зазначив, що у фільтраційних таборах Безіменне та Козацькому майже вже 4 тисячі осіб.

Російські окупанти масово вивозять чоловіків з розбомбленого Маріуполя. Їх насильно тримають у фільтраційні табори, де готують до мобілізації у так звану "армію ДНР".

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"За останні два тижні кількість людей у фільтраційних таборах у безіменно та Козацькому Новоазовського району зросла з 2 тисяч чоловіків до 3-4 тисяч", - йдеться у повідомленні.

За його словами, росіяни вивозять чоловіків з розбитого Маріуполя в фільтраційні табори, але жоден з жителів міста за п'яти тижнів не повернувся. При цьому в таборах окупанти чинять психологічний тиск, намагаючись зламати своїх бранців морально.

Крім того, російські окупанти погрожують відправити чоловіків в "армію" так званої Донецької "народної республіки" для боїв проти України.

Також окупанти дали завдання провести в місті перепис чоловіків від 18 до 50 років нібито для формування "трудового резерву на розбір завалів".

"У той час наші внутрішні джерела повідомляють про плани почати реальну і відкриту мобілізацію чоловіків у липні-серпні після отримання ними паспортів так званої ДНР або громадянства Росії за спрощеною процедурою. У підсумку ми можемо стверджувати, що Росія прийняла рішення щодо поповнення мобілізаційного резерву війська шляхом залучення чоловіків Маріуполя вже найближчим часом. Тактика "баби нових народжують", збору та використання "гарматного м'яса" в Росії залишається незмінною століттями", - підсумував Андрющенко.

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей російські загарбники створили так звані фільтраційні табори, через які проходять незаконно вивезені з окупованих населених пунктів люди. Згодом людей відправляють до РФ, а більшості з них забороняють залишати територію Росії.

За словами Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової, Російські окупанти ввели процедуру "фільтрації" у кожному тимчасово окупованому українському місті.

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