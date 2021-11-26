Усі послуги безкоштовні, молодь приходить на цвинтар навіть для того, аби дистанційно навчатися.

Нічим не примітне кладовище у Хмельницькому стало дуже популярним серед мешканців міста. Там відкрили кав'ярню та кінотеатр, де молодь може безоплатно провести час.

Про відпочинок серед могил, який пропонується мешканцям Хмельницького, повідомляється у новому сюжеті "Сьогодні".

Кав'ярню відкрили у церковній крамничці, яка розташована посеред кладовища. Всередині можна побачити ікони, лампадки та релігійну літературу, для відвідувачів тут встановили два столи, а у куточки "ховається" кавомашина.

Мешканці міста кажуть, що їм подобається такий заклад. Тут вони можуть спокійно та без метушні пити каву, а також відпочивати від галасливих вулиць Хмельницького.

Читайте також"Прибрати груди, замінити герб": у Києві вигадали спосіб декомунізації "Батьківщини-мати"У кав'ярні дуже тихо, тут не вмикають музику. Проте у старовинних підвалах вже не така моторошна атмосфера. Там відкрили кінотеатр, де показують фільми: від фентезі до комедій.

Молодь приходить не тільки дивитися фільми. Тут мешканці міста навчаються. Студенти кажуть, що кінотеатр та кав'ярня на кладовищі - найкраща локація для "дистанційки". Молодь отримає безоплатний доступ до інтернету, за перебування у закладі платити не потрібно. На каву немає фіксованої ціни, кожен платить стільки, скільки вважає за потрібне.

Кінотеатр та кав'ярню фінансує єпархія. Гроші за каву, які залишають відвідувачі, ділять на дві частини. Першу віддають на благочинність, другу ж відкладають. У кав'ярні збирають кошти на нову кавомашину, яка буде робити більше гарячих напоїв.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Кривому Розі підлітки на кладовищі влаштували зйомки для Instagram. Вони знімали хрест та курили біля могил.

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Автор: Поліна Кузенко