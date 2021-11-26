У кав'ярні дуже тихо, тут не вмикають музику / скриншоти з відео

Нічим не примітне кладовище у Хмельницькому стало дуже популярним серед мешканців міста. Там відкрили кав'ярню та кінотеатр, де молодь може безоплатно провести час. 

Про відпочинок серед могил, який пропонується мешканцям Хмельницького, повідомляється у новому сюжеті "Сьогодні".

Кав'ярню відкрили у церковній крамничці, яка розташована посеред кладовища. Всередині можна побачити ікони, лампадки та релігійну літературу, для відвідувачів тут встановили два столи, а у куточки "ховається" кавомашина.

Мешканці міста кажуть, що їм подобається такий заклад. Тут вони можуть спокійно та без метушні пити каву, а також відпочивати від галасливих вулиць Хмельницького. 

Читайте також"Прибрати груди, замінити герб": у Києві вигадали спосіб декомунізації "Батьківщини-мати"У кав'ярні дуже тихо, тут не вмикають музику. Проте у старовинних підвалах вже не така моторошна атмосфера. Там відкрили кінотеатр, де показують фільми: від фентезі до комедій.

Молодь приходить не тільки дивитися фільми. Тут мешканці міста навчаються. Студенти кажуть, що кінотеатр та кав'ярня на кладовищі - найкраща локація для "дистанційки". Молодь отримає безоплатний доступ до інтернету, за перебування у закладі платити не потрібно. На каву немає фіксованої ціни, кожен платить стільки, скільки вважає за потрібне.

Новий заклад подобається молоді / скриншоти з відео

Кінотеатр та кав'ярню фінансує єпархія. Гроші за каву, які залишають відвідувачі, ділять на дві частини. Першу віддають на благочинність, другу ж відкладають. У кав'ярні збирають кошти на нову кавомашину, яка буде робити більше гарячих напоїв. 

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Кривому Розі підлітки на кладовищі влаштували зйомки для Instagram. Вони знімали хрест та курили біля могил.

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Автор: Поліна Кузенко