Смертельна пожежа трапилася в одному із сіл регіону.

У Хмельницькій області сталася пожежа у приватному одноповерховому житловому будинку, загинули четверо дітей.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"17 листопада о 20 год. 33 хв. у с. Медисівка Хмельницького району в приватному одноповерховому житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло четверо дітей (2015-2021 років народження)", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ Одеській області горіла база відпочинку (фото)Вогнем також знищено речі домашнього вжитку на площі п'ять квадратних метрів. Зазначається, що пожежа була ліквідована населенням до прибуття підрозділів ДСНС.

Від Державної служби з надзвичайних ситуацій до ліквідації наслідків пожежі залучалося п'ять осіб та одна одиниця техніки.

Нагадаємо, 16 листопада стало відомо, що у Дніпрі в будинку для осіб похилого віку в одній з кімнат знайшли мертвими п’ятьох жінок віком від 75 до 89 років.

За попередніми даними, в кімнаті, де виявили тіла, сталося коротке замикання та загоряння електропроводки, і жінки отруїлися чадним газом. Після трагедії затримали кількох осіб.

Автор: Тетяна Герасименко