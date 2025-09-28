За словами представника міністерства, у цьому питанні є нюанс.

Відстрочка від служби у професійній освіті надається лише для тих, хто ніколи не вчився ні в коледжах, ні в університетах, однак таких людей в Україні небагато. Про це заявив заступник Міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, відстрочки в освіті надаються лише у випадку, якщо ви здобуваєте навчання за рівнем вище, ніж ваша попередня освіта.

"Наприклад, якщо ви закінчили колись університет, і подаєтесь на навчання в професійний заклад, відстрочку не надають. Ви можете отримати відстрочку, якщо у вас до цього вищої освіти не було. Так само в професійних закладах - якщо у вас до цього не було ніякої освіти, а тільки повна загальна середня, тоді ви отримуєте відстрочку", - зауважив Завгородній.

Відео дня

Це означає, що отримати відстрочку можна у тому разі, якщо людина закінчила лише 9 класів і тепер хоче навчатися у виші.

Він додав, що наразі в аспірантурі рекордно збільшилась кількість чоловіків, адже це дає право на відстрочку, однак у професійній освіті такої проблеми немає.

"У нас такої проблеми немає, оскільки в Україні більшість людей якусь освіту все ж отримують. Достатньо невеликий відсоток людей взагалі по всій країні тих, хто після школи не отримують ніякої освіти - ні професійної, ні фахової передвищої, ні вищої. Тому за відстрочками у вищу освіту зараз пішли люди, в яких вищої освіти не було. А була, скажімо, професійна чи фахова передвища", - підкреслив представник МОН.

За його словами, у професійній освіті немає таких зловживань, оскільки для людей з вищою освітою це не дає відстрочку.

"А людей з освітою в Україні більшість. Плюс - ці курси і сама професійна освіта - вона коротка, і наша мета - щоб люди одразу йшли працювати, йшли на ринок праці. Тому в нас і немає цього фальшивого попиту. Люди розуміють: "окей, це всього 9 місяців навчання, плюс - це іспити і власне навчальний процес", - додав Завгородній.

Отримання якої освіти надає відстрочку?

Згідно із законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" отримати відстрочку можуть здобувачі:

професійної (професійно-технічної);

фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності , визначеній частиною другою статті 10 Закону України "Про освіту";

визначеній частиною другою статті 10 Закону України "Про освіту"; докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури тощо.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше уряд змінив правила військового обліку. Тепер постановку та зняття з цього обліку можна робити без особистого візиту до ТЦК та СП. У Міноборони наголосили, що громадяни у віці 25-60 років, які досі не стали на військовий облік, будуть обліковані автоматично.

"Автоматизація військового обліку - це ще один крок до створення сучасного електронного ТЦК. Завдяки цифровим інструментам ми усуваємо зайву бюрократію, зменшуємо навантаження на ТЦК та СП, робимо систему більш ефективною, а процеси - простими, зручними, прозорими для громадян", - прокоментував зміни керівник Директорату цифрової трансформації Міністерства оборони України Артем Романюков.

Водночас юристи пояснили, чи можна забронювати працівника, який знаходиться у розшуку. За їхніми словами, цього не можна зробити відповідно до порядку бронювання.

Вас також можуть зацікавити новини: