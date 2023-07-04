На окупованих територіях людей закликають віддавати дітей "на відпочинок" у Росію.

Російські загарбники залякують мешканців окупованих територій України тим, що на підконтрольних їй територіях дітей нібито можуть відправити "на органи" в інші країни.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, такі меседжі окупаційні адміністрації поширюють у Telegram-каналах. "Наголошується, що російське керівництво не рекомендує батькам відправляти своїх дітей на підконтрольну українській владі територію, оскільки в подальшому є ризик відправки цих дітей за кордон як потенційних кандидатів у донори органів", - йдеться у повідомленні.

Водночас мешканців окупованих територій активно закликають давати дозвіл на вивезення дітей до Росії через програму таборів "Мы - дети Волги".

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Викрадення дітей з України: що відомо

У травні президент Володимир Зеленський повідомив, що владі наразі достеменно відомі імена 19 тисяч 393 дітей, яких незаконно вивезли з країни російські загарбники. Їхня кількість може бути набагато більшою.

Білоруські опозиціонери заявляли, що також українських дітей вивозять до таборів та санаторіїв у Білорусі. Їм відомо про 2150 таких дітей.

Днями голова Міжнародного комітету Ради Федерації заявив, що Росія за останні роки вивезла з України 700 тисяч дітей.

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