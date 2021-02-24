Напередодні суд в Одесі виніс вирок активісту.

Активіст Сергій Стерненко, якому вчора оголосили вирок по одній зі справ, перебуватиме в слідчому ізоляторі Одеси в окремій камері. Причина - заходи безпеки.

Про це повідомляє в Facebook юридична компанія, яка захищає Стерненка.

"Сергій залишатиметься в Одеському СІЗО, і до нього будуть застосовані відповідні заходи безпеки у вигляді переведення в окрему камеру", - йдеться у повідомленні.

Також адвокати опублікували фото звернення Стерненка до всіх, хто його підтримує.

Вирок Стерненку: що відомо про справу проти активіста

23 лютого Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна. Його й іншого обвинувачуваного у справі Руслана Димчука взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО.

Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів за ч. 2 ст. 146 ("незаконне позбавлення волі або викрадення людини"), ч. 2 ст. 187 ("розбій") та ч. 1 ст. 263 ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами") УКУ, а покарання призначили за ст. 187 і 263, оскільки за ст. 146 вже минув строк притягнення до кримінальної відповідальності. Димчука визнали винним за ст. 146 і 187 і призначили аналогічний строк ув'язнення.

У Києві люди вийшли на акції протесту проти арешту Cтерненка. Учасники спалили два поліцейських шоломи, які забрали у правоохоронців під час сутичок. Загалом було затримано 24 протестувальників, того ж вечора їх відпустили.

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Автор: Юрій Годован