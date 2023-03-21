Там спеціальна комісія має оцінити збереження культурних цінностей.

В УПЦ МП не припиняють істерики довкола їхнього виселення з Києво-Печерської Лаври. На сайті церкви Московського патріархату з'явилася заява-скарга про те, що ченцям та вірянам УПЦ МП з 21 березня заборонили заходити до печер Києво-Печерської Лаври.

"20 березня 2023 року від керівництва національного заповідника "Києво-Печерська лавра" на адресу монастиря надійшов лист з повідомленням про те, що віднині доступ до ближніх та дальніх печер музеєм буде припинений через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереженості культурних цінностей", - скаржаться московські попи в Україні.

Вони пишуть, що їм закрили доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм).

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Там має провести роботу комісія та визначити стан збереження культурних цінностей Лаври.

В УПЦ МП вже завили, мовляв, "обмежуються права українських вірян", які бажають вклонитися цими днями Києво-Печерським святиням.

Скандал навколо УПЦ МП - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, адміністрація заповідника "Києво-Печерська лавра" розірвала договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП через недотримання умов угоди. Тепер до 29 березня священики повинні покинути всі приміщення.

В УПЦ МП уперто не хочуть бачити підстав для дострокового припинення дії договору, а тому нахабно заявляють, що не підуть з Лаври.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що представників Московського патріархату виселять з Києво-Печерської Лаври без застосування сили.

20 березня представники УПЦ МП прийшли під Офіс президента, щоб нібито "донести свою позицію". Однак коли до них вийшли представники ОП, ті відмовились подавати звернення.

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