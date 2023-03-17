Він заявив, що представники МП не мають права тримати державу у заручниках.

Представників Московського патріархату будуть виселяти з Києво-Печерської Лаври без застосування сили.

Про це заявив Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Радіо Свобода, коментуючи останні події. "Звичайно, не буде ніякого застосування фізичної сили, насильства. Ми - не Російська Федерація. Але ми точно будемо виконувати те, що належить нам, з урахуванням тих нормативно-правових актів, які є на нашій території", - сказав він.

За його словами, цим користуються представники 1-го та 5-го управлінь Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які є серед представників МП. "Ми ж не проти церкви. Ми не проти тих людей, які мають стосунок до тих чи інших релігійних процесів. Але ми проти впливу на державу цих речей. Ви не маєте державі права диктувати, ви не маєте державу тримати у заручниках", - підкреслив він.

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УПЦ МП виселяють з Києво-Печерської лаври

Нещодавно стало відомо, що заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договорів оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП. Вони мають звільнити всі приміщення до 29 березня.

У Міністерстві культури повдіомили, що рішення прийнято через порушення умов користування державним майном.

В УПЦ МП заявили, що не побачили юридичних підстав для розірвання договору, тому не будуть залишати будівлі.

Згодом у мережі з'явилося відеозвернення, де один зі священників каже, що за Володимира Зеленського там молилися, "щоб він Лавру не ображав". У РНБО назвали це черговою російською маніпуляцією.

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