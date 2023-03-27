Священники не коментують, куди поділися ікони з пустих місць.

Журналісти помітили, що у Києво-Печерській лаврі почали зникати ікони. Принаймні, на місцях, де раніше висіли ікони, зараз вони відсутні.

Як повідомляє Радіо Свобода, на виході з дальніх печер заповідника чітко видно кріплення до ікон та місця, де вони раніше висіли. Журналісти поцікавилися у кількох священників, куди поділись ікони – жоден не відповів.

"Водночас інші отці розповіли, що планують вивезти з заповідника усе, крім мощей, бо вважають усе майно, включно з іконами, власністю УПЦ (МП)", - зазначили журналісти.

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Виселення УПЦ МП з Лаври

Нагадаємо, що заповідник розриває договір оренди з УПЦ (МП) з 29 березня. Раніше Митрополит Павло заявив, що ченці не залишать територію Києво-Печерської лаври. Водночас Ткаченко підтверджував, що представники УПЦ (МП) почали процес виїзду.

10 березня ченці УПЦ МП вибухнули справжньою істерикою через вимогу Міністерства культури України покинути територію Лаври на тлі розірвання договорів оренди територій і будівель зі Свято-Успенським монастирем. Раніше відповідний договір був підписаний за президентства проросійського лідера країни Віктора Януковича.

Спочатку монахи намагалися створити смуту в українському суспільстві заявами про те, що вони не колаборанти, а нещодавно намісник Лаври Павло навіть заявив, що особисто напророкував Зеленському президентство.

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