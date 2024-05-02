Він зауважує, що спершу на цій фразі ніхто не акцентував жодної уваги.

Морський піхотинець Роман Грибов, який був серед військових, які тримали оборону острова Зміїний у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповів про те, хто все ж сказав знамениту фразу про російський військовий корабель. Про це він сказав в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки".

"Це було на самому початку. На цій фразі ніхто не акцентував жодної уваги, це було так від душі їм послано, це була найсильніша зброя на той момент, якою ми могли скористатися разом із хлопцями, моїми побратимами на острові. Тож ніхто не підозрював, що ця фраза може стати такою пророчою і дати поштовх українському народу для того, що не потрібно здаватися перед їхньою навалою", - зауважив Грибов.

На уточнення, хто все ж звертався до корабля, адже спершу саме Грибова представляли як людину, яка безпосередньо сказала ці слова про російський військовий корабель, але згодом начальник прикордонної застави Зміїного Богдан Гоцький повідомив, що це сказав прикордонник, якого звільнили з полону у травні 2022 року, морпіх зазначив: "Це був я".

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Щодо того, чому змінюється ця інформація, Грибов пояснив: "Щоб не було ніякого конфлікту... зараз це не на часі, я більш нічого про це не хочу говорити".

Раніше Грибов розповів про момент повномасштабного вторгнення

Морський піхотинець Роман Грибов, який був серед військових, які тримали оборону острова Зміїний у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповів про момент, коли на початку вторгнення побачив російські кораблі. Також він розповів про своє перебування у полоні.

Довідка УНІАН. "Російський військовий корабель, йди...!" - фраза, вимовлена українським морським піхотинцем у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний першого дня повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Довідка УНІАН. "Русскій воєнний корабль, іді ...!" - фраза, промовлена українським морським піхотинцем у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний в перший день повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

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