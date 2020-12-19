На Площі Святого Петра у Ватикані відкрилася міжнародна виставка, на якій представлено «100 вертепів» з усього світу.
Читайте такожДалі та Шагал: в Одесі провели виставку картин із приватних колекцій (відео)На ній вперше представлено шопку з України, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ у Facebook.
Її виготовила схимонахиня Теодозія Полотнюк.
На передньому плані української композиції можна впізнати ліси Карпат, а на задньому – село Многопілля Донецької області. Вертеп символічно відображає дух Різдва від сходу до заходу України і знайомить з багатогранною палітрою української різдвяної традиції.
«Відкривалася виставка під акомпанемент українських колядок, які виконали учні недільної школи при Прокатедральному Соборі Святої Софії у Римі та семінаристи Папської колегії Святого Йосафата», - йдеться у повідомленні.
Виставка триватиме до 10 січня 2021 року.
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