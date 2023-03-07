Посадовцю заборонили ходити - у нього надрив м'язу.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім отримав серйозну травму ноги під час занять спортом.

Як повідомив сам Кім у Instagram, у нього надрив м'яза.

За словами посадовця, йому дозволили не накладати гіпс, але ходити у найближчі 2-3 тижні йому заборонено. Через це Кіму довелось скасувати низку поїздок по Миколаївській області та заходів.

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"Спорт - це життя. Правда бувають нюанси. Травмував ногу (надрив м'язу). Відбрехався від гіпсу, але ходити забороняють. На роботу все одно піду, але доведеться скасувати поїздки по області та купу заходів на найближчі 2-3 тижні", - написав він.

Віталій Кім - що про нього відомо

Посадовець народився у Миколаєві 13 березня 1981 року. Його батько - заслужений тренер з баскетболу.

У 1998 році Віталій почав займатися бізнесом та був керуючим партнером скандального у Миколаєві розважального комплексу Ushuaja.

У 2019 він став волонтером у миколаївському відділенні партії "Слуга народу" на президентських і парламентських виборах. Уже у 2020 році став кандидатом в депутати Миколаївської міської ради від цієї політсили.

25 листопада того ж року президент України Володимир Зеленський призначив Кіма головою Миколаївської ОВА.

Зараз Кім одружений, має сина та двох дочок. За словами Віталія, головним у них сім'ї є він, на другому місці - дружина Юлія, хоча, як пожартував чиновник, 5-річний син вже починає претендувати на місце мами.

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