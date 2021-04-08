Колишній співробітник "МДБ ЛНР" працював адміністратором у сервісному центрі МВС.

На Херсонщині затримали колишнього співробітника "міністерства державної безпеки ЛНР".

Як повідомляє Офіс генпрокурора, за даними слідства, з грудня 2015 року мешканець Луганська брав участь у протиправній діяльності так званого "міністерства державної безпеки ЛНР" на непідконтрольній органам державної влади території.

У складі незаконного збройного формування "оперуповноважений" збирав інформацію про місця дислокації та засоби безпеки адмінбудівель органів державної влади та правоохоронних органів України, займався насадженням антиукраїнської ідеології серед місцевого населення та створював безпечні умови для функціонування окупаційної адміністрації РФ в Луганській області.

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У 2016 році він залишив окуповану територію Луганщини через Російську Федерацію, після чого влаштувався адміністратором до одного з територіальних сервісних центрів МВС в Херсонській області. Місцеперебування особи встановлено співробітниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Наразі йому повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності незаконного збройного формування, незаконному придбанні та зберіганні вибухових речовин (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України), а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Вікторія Токарєва