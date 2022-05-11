Віталій Кім зазначив, що підтримує ідею саботажу в лавах російської армії.

Російські солдати ігнорують накази вищого керівництва на напрямках, де йдуть бої. Окупанти навіть ламають свою техніку.

Про це розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Російські військові саботують накази та не хочуть йти в м'ясорубку. Вони ламають свою техніку, щоб не виконувати злочинні накази", - йдеться в повідомленні.

За словами глави Миколаївської ОВА, ситуація, що склалася позитивна для росіян, тому що"і не вмирають, і наказ злочинний не виконують, і відмінно все - сидять далі в окопі".

"Тому підтримую, ламайте техніку. Вона і так ламається, тобто легко списати", - підсумував Кім.

Як раніше повідомляв УНІАН, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що з 24 лютого, дня широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, місто Миколаїв не обстрілювали всього 13 днів. За його словами, фактично всі мікрорайони міста були обстріляні, по всій площі міста стріляють.

Окупанти обстріляли околиці Миколаєва забороненими касетними боєприпасами. Зазначається, що обстріли здійснювалися з тимчасово окупованої території Херсонської області. Інформація про жертви не надходила.

Вас також можуть зацікавити новини: