Обстріли здійснювалися з тимчасово окупованої території Херсонської області.

Російські окупанти обстріляли околиці Миколаєва забороненими касетними боєприпасами.

Про це повідомляє у Facebook оперативне командування "Південь".

"Військова комендатура оборони міста Миколаєва повідомляє: в ніч на 10 травня околиці Миколаєва було обстріляно з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Російські терористичні війська знову застосували проти населення передмість касетні боєприпаси невибіркової дії. Вогневого ураження зазнали приватні будівлі та сільськогосподарські об’єкти. Окрім того, пошкоджено систему електрозабезпечення одного з населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Наразі інформація про жертви не надходила. Зазначається, що обстріли здійснювалися з тимчасово окупованої території Херсонської області.

"Проте, ворог зазнає у відповідь відчутних ударів по місцях дислокації", - додали у ОК "Південь".

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 1 травня окупанти також обстріляли околиці Миколаєва забороненими касетними боєприпасами. Було пошкоджено приватні будинки та подвір’я, інформація про постраждалих не надходила.

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