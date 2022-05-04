Вона підкреслила, що насильницькі дії щодо українців – це пряма зброя ворога проти мирного населення.

Наказ російським окупантам ґвалтувати українських мирних жителів віддавався особисто Володимиром Путіним.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв'ю виданню Blick.

Вона підкреслила, що насильницькі дії щодо українців – це пряма зброя ворога проти мирного населення і сексуальне насильство тут відіграє центральну роль, тому що тактично воно було задано Путіним.

"Вони хочуть позбавити жінок можливості або бажання знову мати дітей. Це явний геноцид. Солдати покладаються на накази Путіна знищити всю країну", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня Денісова назвала кількість українців, зґвалтованих російськими окупантами. За її даними, це як мінімум 400 українських дітей і дорослих. Однак досі немає жодної людини, яка захотіла б дати свідчення слідчим органам. Багато жертв сексуального насильства не пам'ятають всього, що з ними відбувалося.

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