Журналіста мають намір оголосити в розшук.

Російські силовики завели кримінальну справу на українського журналіста Дмитра Гордона.

Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету.

У Росії в діях Гордона угледіли "публічні заклики до розв'язання агресивної війни; дії, спрямовані на збудження ненависті або ворожнечі за ознаками національності; публічне поширення під виглядом достовірних повідомлень завідомо неправдивої інформації про дії російської армії".

Приводом для початку розслідування там назвали нібито заклик Гордона "напасти на Росію і знищувати громадян РФ".

"Слідством проводяться всі необхідні слідчі дії та експертизи з оцінки висловлювань фігуранта кримінальної справи. Будуть вжиті заходи до оголошення його в розшук", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше Гордон назвав Путіна "Гітлером сучасності" і пройшовся по російській пропаганді.

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