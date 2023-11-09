Ще троє людей дістали поранення.

Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу Херсона загинув 72-річний чоловік, ще трьох людей поранено. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Один загиблий та троє поранених: Росія продовжує бити по мирних жителях у Херсоні", - заявив він.

За інформацією Клименка, ворог обстріляв житловий квартал на багатостраждальному мікрорайоні Острів близько опівдня. Внаслідок атаки загинув 72-річний місцевий житель, ще одного 74-річного чоловіка поранено. Під час обстрілу він перебував у підʼїзді будинку. Потерпілого госпіталізували.

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Міністр додав, що ще двоє цивільних отримали медичну допомогу на місці події.

Крім того, пошкоджено чотири багатоповерхових будинки, будівлі навчального закладу та церкви.

За даними начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, загиблий чоловік отримав вибухову травму, не сумісну з життям. Під час ворожої атаки він перебував на балконі.

Ситуація з обстрілами Херсона та області

Херсон та правобережна частина області після звільнення рік тому від російських окупантів потерпають під постійних ворожих обстрілів. Їх обстріліюють з різних видів озброєнь, зокрема, й керованими авіабомбами. Внаслідок ворожих атак нищиться інфраструктура, житлові квартали, гине багато цивільних.

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