Всього у Херсонській області підтоплено 47 населених пунктів.

Російська окупаційна влада не змогла евакуювати мешканців окупованих Олешок, що пішли під воду через підрив Росією Каховської ГЕС. Багато громадян досі перебувають на дахах будинків та відчувають брак води, йдеться у матеріалі "Суспільного".

За словами міського голови Євгена Рищука, російські військові займаються мародерством, а не евакуацією людей з підконтрольних їм затоплених територій.

"З'явилася інформація зараз, що росіяни забрали човен у волонтерів, які збирали людей з дахів, і просто на цьому човні вивозять майно з двоповерхових будинків. Вони просто кинули людей і займаються мародерством. В одному із сіл, де було підтоплення, росіяни відійшли, а вчора ввечері з'явилася інформація, що дуже багато зайшло російських військових в село Підстепне. Грабують", - сказав Рищук.

Тим, кому пощастило врятуватися, перебувають у школах і лікарнях, у них закінчуються продукти та вода. Як зазначив Рищук, вже є випадки отруєння брудною водою, хоча місцевий лікар переконує, що має запас антибіотиків.

Підрив РФ Каховської ГЕС - ситуація на півдні

Вказується, що у затоплених внаслідок руйнації Каховської ГЕС селах Тягинської громади Бериславського району рівень води впав на 2, 26 метри, за минулу добу - на 55 сантиметри. Водночас в Інгульці вода піднялась на 6 метрів, внаслідок чого продовжується підтоплення сіл, розташованих на берегах річки.

Всього у Херсонській області підтоплено 47 населених пунктів, з них 33 - на підконтрольній Україні території та 14 – на тимчасово окупованій. Безвісти зниклими в результаті підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вважаються 27 осіб.

Росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС у ніч на 6 червня 2023 року. За інформацією розвідки, операція була заздалегідь спланована країною-агресором, проте загарбники діяли хаотично: затопили навіть власні позиції і техніку.

Понад 80 населених пунктів по обидва боки Дніпра Херсонської області опинилися під загрозою затоплення.

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