Російська окупаційна влада не змогла евакуювати мешканців окупованих Олешок, що пішли під воду через підрив Росією Каховської ГЕС. Багато громадян досі перебувають на дахах будинків та відчувають брак води, йдеться у матеріалі "Суспільного".
За словами міського голови Євгена Рищука, російські військові займаються мародерством, а не евакуацією людей з підконтрольних їм затоплених територій.
"З'явилася інформація зараз, що росіяни забрали човен у волонтерів, які збирали людей з дахів, і просто на цьому човні вивозять майно з двоповерхових будинків. Вони просто кинули людей і займаються мародерством. В одному із сіл, де було підтоплення, росіяни відійшли, а вчора ввечері з'явилася інформація, що дуже багато зайшло російських військових в село Підстепне. Грабують", - сказав Рищук.
Тим, кому пощастило врятуватися, перебувають у школах і лікарнях, у них закінчуються продукти та вода. Як зазначив Рищук, вже є випадки отруєння брудною водою, хоча місцевий лікар переконує, що має запас антибіотиків.
Підрив РФ Каховської ГЕС - ситуація на півдні
Вказується, що у затоплених внаслідок руйнації Каховської ГЕС селах Тягинської громади Бериславського району рівень води впав на 2, 26 метри, за минулу добу - на 55 сантиметри. Водночас в Інгульці вода піднялась на 6 метрів, внаслідок чого продовжується підтоплення сіл, розташованих на берегах річки.
Всього у Херсонській області підтоплено 47 населених пунктів, з них 33 - на підконтрольній Україні території та 14 – на тимчасово окупованій. Безвісти зниклими в результаті підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вважаються 27 осіб.
Росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС у ніч на 6 червня 2023 року. За інформацією розвідки, операція була заздалегідь спланована країною-агресором, проте загарбники діяли хаотично: затопили навіть власні позиції і техніку.
Понад 80 населених пунктів по обидва боки Дніпра Херсонської області опинилися під загрозою затоплення.