"Фізіономію" диктатора вивчають аналітики, зазначив керівник ГУР МО.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов наполягає, що регулярно на телебаченні бачить "клонів" російського диктатора Володимира Путіна.

В інтерв'ю Financial Times його запитали про докази того, що у ватажка росіян є двійники, і він зазначив, що його аналітики вивчають "фізіономію Путіна... - мочки вух, відстань між бровами і так далі".

За словами керівника ГУР МО, "це не так складно". "Ви можете легко зробити це самі", - стверджує співрозмовник.

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Раніше експерти не раз говорили, що у Володимира Путіна є двійники, які відвідують різні заходи, а сам диктатор у цей час сидить у бункері. У Кремлі цю інформацію спростували - спікер Путіна Дмитро Пєсков стверджував, що ватажок РФ послугами двійників "не користується" і в бункері "не відсиджується".

За словами колишнього прем'єр-міністра РФ (був на цій посаді з 2000 до 2004 року) Михайла Касьянова, у диктатора нібито немає двійників, які "світяться" на відео. Екс-чиновник сказав, що обличчя Путіна змінюється "залежно від якихось медичних складових".

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