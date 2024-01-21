Буданов розповів, що його дружині вже ліпше.

Маріанна Буданова - дружина керівника Головного управління розвідки українського Міноборони Кирила Буданова, яка пережила отруєння, досі лікується.

Очільник ГУР МО в інтерв'ю Financial Times розповів про стан своєї дружини. "Вона лікується, їй вже краще", - поділився співрозмовник. За відомостями видання, Буданов не захотів уточнити, чи був він або його дружина ціллю отруєння.

Журналісти додали, що під час пересування на вулиці Буданова супроводжує свита агентів спецслужб і охоронців. "З численних спроб замаху на нього, які він називає "нічого особливого", найближча сталася у 2019 році, коли бомба, закладена під його автомобіль, передчасно вибухнула. Він не постраждав", - наголошується у матеріалі.

Відео дня

Важливі новини України - сьогодні це варто знати про отруєння дружини Буданова

ЗМІ 28 листопада 2023 року дізналися, що Маріанну Буданову отруїли, але вона вижила і проходила лікування в одному з українських медзакладів. Також стало відомо, що отруєння отримали і кілька співробітників ГУР Міноборони України. Військова розвідка самостійно займалася розслідуванням того, що трапилося.

Українська сторона вважає, що до отруєння причетні спецслужби РФ. За словами екс-глави Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка, про причетність ворожих спецслужб до злочину свідчить те, що в організмі Буданової в результаті аналізів знайшли два важких метали - ртуть і миш'як.

Вас також можуть зацікавити новини: