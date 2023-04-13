Один з дописів фігурантка скандалу вже "почистила".

Волонтерка Васіліса Мазурчук, яка напередодні цькувала загибель українського військового від рук російських катів-неонацистів й отримала у відповідь тисячі коментарів з хейтом на свою адресу, заявила, що не збирається ні перед ким вибачатися. Однак потім вона "дала задню" й опублікувала новий допис.

Скріншоти попередньої відповіді Васіліси зберіг Обозреватель. У ньому волонтерка стверджує, що "вибачатися ні перед ким не збирається", так само не збирається й видаляти пост.

"Господи, люди, дякую за те, що пишете і підтримуєте. Я не збираюся нічого видаляти, бо краще померти стоячи, ніж жити на колінах. Прокльони можуть запхати остуди далеко. Вибачатися ні перед ким також не збираюся, бо єдині хто має вибачатися за свої гріх - ті, хто на нас напав і влаштовує геноцид", - написала Мазурчук.

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Втім, допис Васіліса почистила, бо його вже немає на сторінці волонтерки у Facebook. Натомість фігурантка мережевого скандалу опублікувала новий пост, у якому вже немає слів про вибачення. Васіліса тепер стверджує, що користувачі її не так зрозуміли і прочитали "криво".

"Ще раз люди, не читайте криво. Ніхто нічию загибель не висміював. Я не можу передати, наскільки я хочу, щоб вони (імовірно, йдеться про росіян - УНІАН) всі зникли. Пост був про те, що немає сенсу просити (про порятунок - УНІАН) у нелюдів та вбивць - немає сенсу. Лише планомірне видавлювання нечисті з нашої землі. Тільки так. Шкода, що хтось зрозумів це як привід до травлі", - відповіла Мазурчук.

Однак таке виправдання не заспокоїло мережу. Під новим дописом у Faceboоk зібралось ще понад тисячу коментарів з обуренням: "Не пиши криво, той не будуть читати криво... Краще зовсім нічого не пиши, що не пост, то якийсь ви*ер. Ти сама відео дивилась хоч? Там нема слів прохання! Як в тебе взагалі рука піднялась таке писати, свої гірше рашистів, тьфу" / "Краще б мовчала, ти і мізинця цього хлопця не варта. Мова важливіша за життя людини ,це як взагалі?" / "Мадам, є сенс, немає сенсу, людина вмирає, вона не думатиме, що їй кричати".

Що відомо про новий скандал в мережі

Напередодні київська волонтерка, яка раніше обіймала посаду прес-офіцерки полку "Дніпро-1" та добровольчого батальйону "Донбас" Васіліса Мазурчук, вирішила прокоментувати страту російськими неонацистами українського військового.

Мережу обурили слова Мазурчук: жінка звинувачувала закатованого бійця ЗСУ, що той помер на колінах, благаючи своїх катів про пощаду, а не як герой з голлівудських стрічок - "нескореним".

Пост за лічені години зібрав тисячі реакцій обурення і гнівних коментарів.

Росіяни показали відео зі стратою військовополоненого - що відомо

11 квітня російське угрупування неонацистів похизувалось кадрами, на яких українському бійцю відтинають голову ножем, коли той іще був живий.

Завдяки розголосу тисячі людей зі всього світу вже невдовзі переконались у нових звірствах російських загарбників. Окремо МЗС України офіційно звернулося до Міжнародного кримінального суду Гааги, щоб домогтися покарання російських катів.

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