На думку Васіліси Мазурчук, українські солдати мають гинути по-голівудськи - нескореними, як у фільмах.

Суспільство ще не встигло оговтатися від відео трагічної загибелі військовополоненого, якого окупанти стратили на камеру, відтявши голову. Як "підігріти" цю тему недоцільними коментарями взялися деякі українці.

Відзначилася київська волонтерка, яка раніше обіймала посаду пресофіцерки полку "Дніпро-1" та добровольчого батальйону "Донбас" Васіліса Мазурчук. На її думку, в останні миті життя українець осоромив ЗСУ. Про це вона написала у Facebook.

"Господи. Та зрозумійте вже, що просити у людини, чи у нашому випадку - нелюда - не вбивати вас, щоб не було боляче - не діє", - написала дівчина.

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Вона порівняла смерть українця з іншою жахливою стратою солдата ЗСУ Олександра Мацієвського: 6 березня в мережі з'явився ролик з його розстрілом. Тоді українець перед смертю сказав: "Слава Україні". На думку Мазурчук, солдати ЗСУ мають помирати в полоні РФ "по-голівудськи".

"Смерть та страта жахливі завжди. Але ж правда, краще як Воллес у "Хороброму серці" - нескореним. Ніж верещати їхньою мовою - "нєнада, больна". Помираючи, завжди краще зберегти гідність. Бо на війні, уникнути загибелі інколи дуже важко", - пише вона.

В мережі українців просто "розірвало" таке ставлення до наших військових. Люди в коментарях зазначають, що таким "диванним" експертам дуже легко судити про те, як мають поводити себе військові на фронті: "Перебуваючи де інде, мабуть, видніше, що можна кричати, а що ні", - зазначає один коментатор.

Зі скандальною активісткою вже встиг поспілкуватися український пранкер "Майор Чорнобаєв", який відомий своїми дзвінками родичам російських окупантів. Запис став ширитися телеграм-каналами. У розмові він попросив дівчину прокоментувати свій допис. З огляду на розмову, активістка не збирається відмовлятися від своїх слів.

"Я вважаю, що жодні фрази не мають жодного сенсу...Коли вам відрізають голову, немає сенсу будь-що казати, вам її відріжуть хоч так, хоч так", - стверджує Мазурчук.

Зазначимо, що у своєму Instagram українка не приховує, що перебуває в Ірландії.

Страта чергового героя України - що відомо

Ввечері 11 квітня в мережі росіяни виклали чергове звіряче вбивство українського військовополоненого: в кадрі йому відтяли ножем голову. Після цього українське суспільство організувало кіберакцію щодо поширення цієї інформації в Twitter, наголошуючи, що світ має знати про злочини окупантів.

Зазначимо, що воєнний злочин РФ не залишився поза увагою української влади. Глава Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв притягнули РФ до відповідальності, а Служба безпеки України ініціювала за цією справою досудове розслідування.

Також МЗС України офіційно звернулося до Міжнародного кримінального суду Гааги для того, щоб домогтися покарання російських катів.

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