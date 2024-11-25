Виходити з воєнного стану треба дуже обережно, заявив Ємець.

Після завершення бойових дій Україна може не скасувати воєнний стан, а перейти до його "квазіформату". Таку думку висловив депутат Київради Леонід Ємець.

"Виходити зі зняття воєнного стану нам треба дуже обережно. На даний момент те законодавче поле, яке існує, дає більше запитань, ніж відповідей. Виходимо ми з воєнного стану, і тоді виникає питання: сотні тисяч військовослужбовців мають бути демобілізованими – чи готова держава на це піти в одномоментному форматі?" – заявив він в етері Новини.Live.

Також виникає питання кордонів, наголосив депутат.

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"За законодавством забороняється забороняти пересуватися громадянину в тому числі і за межі української держави. Коли знімається воєнний стан з усіма своїми передбаченими Конституцією обмеженнями прав людини, виникає питання кордону. Зрозуміло, що буде, швидше за все, сформовано якийсь квазіформат воєнного стану", – вважає Ємець.

Війна в Україні: це варто знати

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що завершення війни неможливе без членства України в Європейському Союзі і НАТО. За її словами, це принципова позиція.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв, що європейські партнери посилять військову підтримку України. Він наголосив, що у січні 2025 року місія НАТО у Вісбадені візьме на себе координацію західної військової підтримки України.

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