Адвокат був змушений спростовувати це.

ЗМІ повідомили, що в Україні можуть вручити повістку через родичів з посиланням на одеського юриста Максима Шинжирбаєва. Втім, сьогодні він спростував це, заявивши, що його слова вирвали з контексту.

Як повідомив юрист, інформацію щодо повісток з посиланням на нього почали поширювати вчора, 2 травня. Однак вона не відповідає дійсності. Юрист спростував цю інформацію та пояснив, що він коментував інше питання.

"Я говорив про те, що вручити повістку (можливо - УНІАН) через повнолітнього родича за умови, що це строковик. Я там дав приклад про строковика, який 18-річний, і йому вручають повістку (через родича - УНІАН), бо було положення про вручення повісток на військову строкову службу. Це треба відрізняти", – прокоментував юрист.

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Мобілізація в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україні оголосили загальну мобілізацію. Під час загальної мобілізації призватися на військову службу можуть усі військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для отримання відстрочки або виключення з військового обліку.

Відтоді українцям регулярно вручають повістки, хоч деякі чоловіки ігнорують їх. За нехтування повісткою третього чи четвертого виду загрожує серйозне покарання. Відповідно до ст. 336 Кримінального кодексу України ухилення від призову на службу у період воєнного часу карається позбавленням волі від трьох до п'яти років.

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