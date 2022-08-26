Посол опублікувала фотографію з гілкою бавовни.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Надзвичайний і Повноважний Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс опублікувала пост на підтримку України.

Пост опублікований в Twitter.

Посол опублікувала фотографію з гілкою бавовни, яка з початку російського вторгнення в Україну у користувачів соціальних мереж асоціюється зі спробою окупантів видати вибухи та обстріли за "хлопки".

Відео дня:

"У мене нещодавно виявлена схильність до цієї рослини", - написала посол.

У мене нещодавно виявлена прихильність до цієї рослини pic.twitter.com/JHFV2vn9Gq — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 26, 2022

Війна в Україні та позиція Сіммонс:

Сіммонс 29 квітня повернулася в Київ у зв'язку з відновленням роботи посольства в столиці України.

11 травня 2022 року Посол Британії Сіммонс побувала в Ірпені.

"Я сьогодні була в Ірпені. Центр міста - це історія жахливих руйнувань, завданих Росією. Зруйновані будинки, школи, дитсадки, поліклініки та торгові центри. Я зустріла жителів, які досі живуть в темних, холодних підвальних притулках", - написала Сіммонс.

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