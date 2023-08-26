Подекуди зарості на вулицях сягають метра, а сміття з урн не прибиралося місяцями.

Маріупольська міська рада показала, як живе захоплене місто - навкруги розруха, а комунальні служби свою роботу не виконують.

У Телеграм-каналі міськради наводяться дані від місцевих жителів про те, що тисячі маріупольців в окупації залишилися без житла, а загарбники ігнорують їхні потреби.

"Завезені мігранти-робітники проводять так звані "ремонти", після яких часто стає ще гірше. Але більшість зруйнованих багатоповерхівок взагалі нікого не цікавить", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У міськраді розповіли, що, наприклад, жителі будинку по проспекту Перемоги 98 залишилися без квартири, оскільки вона згоріла під час блокади. Але псевдовлада натомість людям нічого не запропонувала. "Живемо, де доведеться. А у них вибори на носі. Зараз знову обіцянками нагодують, вибори пройдуть і все як було, так і ми залишимося знову на вулиці", - скаржаться люди.

Крім того, у міськраді звернули увагу ще на одну проблему - трава усюди, адже в окупованому Маріуполі не вистачає техніки для покосу, тож місто "заростає".

"Вулиці та бульвари Маріуполя перетворилися на хащі. Трава, на деяких ділянках досягає майже метру. А необхідної техніки для її покосу немає, як і людей. Так, по бульвару Шевченка заросли травою трамвайні колії. Там, де колись ходив транспорт – неможливо нормально пройти. Окупанти знищили комунальну техніку, а тепер отримали наслідки. А люди – алергічні реакції. "Покращення" у дії", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Маріуполі

Місто перебуває в окупації майже півтора року. Росіяни ретельно намагаються стерти українську ідентичність Маріуполя. Також вони влаштовують облави на проукраїнськи налаштованих людей.

Вас також можуть зацікавити новини: