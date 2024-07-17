На тілі чоловіка чітко видно сліди побоїв.

Український військовий, який повернувся з російського полону 17 липня, одразу ж зателефонував рідним. Під час короткої розмови він повідомив, що його сильно били росіяни.

Так, український омбудсмен Дмитро Лубінець опублікував відео, на якому зафіксовано українського захисника в російській тюремній робі та з прапором України на плечах.

"Я вже в Сумській області. Я не знаю, куди поїду. Як буду на місці, то я наберу", - каже захисник, спілкуючись телефоном,

У цей момент йому підказують, що звільнені українці спочатку поїдуть до лікарні.

"Спочатку поїду в лікарню. У мене проблеми з животом. По ребрах сильно "натовкли". Я не можу нормально дихати. Мені потім дадуть телефон, і я вам передзвоню. Будьте завжди на зв'язку", - закінчив розмову українець.

Варто зазначити, що через спеку хлопець розстебнув сорочку і на його тілі чітко видно величезні синці, що свідчить про відносно нещодавні побої.

Обмін полоненими 17 липня 2024 року - що відомо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що додому з російського полону повернулися 95 захисників України.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що серед тих, хто повернувся, 49 воїнів ЗСУ, зокрема й учасник "повітряного мосту", який добровільно зголосився на вертольоті летіти на "Азовсталь"щоб допомогти заблокованим там підрозділам, і двоє з Повітряних сил, 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п'ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту та один захисник із добровольчого формування територіальної громади.

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