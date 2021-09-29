Показувати обличчя обвинуваченої Вероніки Моторіної суд заборонив.

Суд виніс вирок обвинувачуваній в умисному вбивстві інструктора полтавського тиру у 2020-му році Вероніці Моторіній. Вона проведе за ґратами 15 років.

Перед винесенням вироку дівчині надали останнє слово, повідомляє "Суспільне".

Читайте такожУ Черкасах помер підліток, який прострелив собі голову в тиріМоторіна на засіданні суду стверджувала, що її довів до депресії хлопець, а інструктора тиру вона поранила випадково. Крім того, вона попросила вибачення у дружини загиблого.

"У душі я постійно вибачаюся перед вами й вашим чоловіком. У моїх діях не було поганого умислу. У мене постійно був стрес. Я почала приймати заспокійливі, але мені ставало тільки гірше і я вирішила піти із життя. Я дуже ненавиджу себе за те, що сталося і дуже шкодую, що не обрала інший спосіб, чи місце, щоб ніхто не постраждав", - сказала засуджена.

Суд дійшов висновку, що дії Моторіної були вчинені умисно. "Тому її винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченою частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України, доведена повністю", - сказала суддя Октябрського райсуду Полтави Тетяна Січиокно.

Вбивство інструктора в тирі у Полтаві: що відомо

7 лютого 2020 року Вероніка Моторіна прийшла до тиру й з пістолета, який належав тиру, вистрелила у 64-річного Сергія Смольянінова. Він загинув на місці.

Під вартою Вероніка Моторіна перебуває з 8 лютого 2020 року.

За увесь час допитали понад десяток свідків та дослідили два томи матеріалів справи, письмові, речові та відеодокази.

Автор: Ольга Робейко